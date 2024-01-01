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В Находке рассказали о “почти незаметном” цунами со стороны Японии

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В Находке рассказали о "почти незаметном" цунами со стороны Японии

Волна цунами в Находке в Приморском крае прошла “практически незаметно”, сообщила администрация городского округа.

Ранее власти городского округа, а также мэрия Владивостока сообщили об объявленной угрозе цунами после почти трех десятков сильных землетрясений у западного побережья Японии.

Во Владивосток волна, высота которой составит 0,3 метра, ожидается со стороны Уссурийского залива. Опасное явление достигнет берегов административного центра Приморья в 19:36 по местному времени.

Позднее в мэрии проинформировали, что цунами не подошло к городу в расчетное время.

Ожидаемая высота волны в Находке составит 0,31 метра (время подхода), в Ливадии – 0,57 метра.

По данным специалистов находкинского управления ГО и ЧС, опасности для жителей в связи с цунами нет.

Согласно информации Примгидромета, максимальная высота волны – в селе Преображение Лазовского округа – составит около 1,2 метра.«”По сообщению управления ГО и ЧС администрации Находки, цунами прошло практически незаметно”, – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Находки.

В понедельник утром радио Sputnik сообщило, что западное побережье Японии после серии сильных землетрясений накрыло цунами.

Взято отсюда.

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