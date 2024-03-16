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В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

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Замгенсека НАТО Джоанэ призвала готовиться к напряженным отношениям с Россией

В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявила, что странам альянса следует готовиться еще к нескольким годам напряженных отношений с Россией. Ее слова приводит РИА Новости.

В румынском городе Констанца Джоанэ в беседе с журналистами призвала НАТО готовиться к напряженным отношениям с Россией «еще как минимум на несколько лет». «Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — подчеркнула она.

По мнению представителя блока, текущие выбора президента России не повлияют на сложившуюся ситуацию.

Взято
отсюда

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