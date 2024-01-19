Председатель Военного комитета НАТО Бауэр: мы готовимся к конфликту с Россией

В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией в ближайшие двадцать лет. Об этом рассказал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает Daily Mail.

«Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией», — заявил чиновник НАТО.

Бауэр также добавил, что подготовка к конфликту предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Также он заявил о возможности возвращения призывной военной службы.

Ранее Бауэр заявил о тупиковой стадии конфликта на Украине. При этом он подчеркнул готовность НАТО далее поддерживать Киев.

Взято

отсюда

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