В наземном транспорте юга Москвы усилят проверки билетов, сообщает Дептранс

Контролеры проведут усиленные проверки билетов у пассажиров наземного транспорта на юге Москвы 19-20 марта, сообщает Дептранс столицы.«

"Не забывайте оплачивать поездку при входе в транспорт. Прикладывайте к валидатору свой проездной, даже если он безлимитный или социальный. И обязательно дождитесь зеленой галочки", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что интеграция билетных систем Москвы и области и практика бесплатных пересадок между разными видами транспорта получит продолжение, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также писало о введении в Москве единой навигации на всех станциях метро, МЦК и МЦД.

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