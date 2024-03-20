реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Мужчина, пострадавший во время сильного пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде, находится в реанимации ожогового отделения, двое надышавшихся дымом детей выписаны домой, информирует министерство здравоохранения Нижегородской области.

Пожар произошел днем во вторник в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Фучика. По данным минздрава региона, на месте пожара за медицинской помощью обратились 8 человек, из них 3 детей. Трое пострадавших – мужчина с обширными ожогами в тяжелом состоянии и дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести – были госпитализированы.

“Мужчина, которого доставили в университетскую министерство здравоохранения Нижегородской областиПриволжского медуниверситета, в настоящее время находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра и оказания медицинской помощи в Нижегородской областной детской клинической больницы были отпущены домой в удовлетворительном состоянии”, – говорится в сообщении нижегородского минздрава.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Ленинградском зоопарке умерла самка снежного барса

В Ленинградском зоопарке скончалась самка снежного барса Кира, ей было…

Рогов рассказал о новом успехе российских военнослужащих в Работино

Рогов рассказал о новом успехе российских военнослужащих в Работино

Российские войска вытеснили украинские подразделения из центральной части Работино, заявил…

Без штампов. Бывший пресс-атташе сборной РФ по футболу о Василии Уткине

Без штампов. Бывший пресс-атташе сборной РФ по футболу о…

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин тяжело переживал уход с…

Стало известно, сколько голосов набрал Путин за рубежом

Стало известно, сколько голосов набрал Путин за рубежом

Кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин получил 72,3% голосов избирателей, участвовавших в выборах…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp