В Нижегородской области рассказали о пострадавшем при пожаре в многоэтажке

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Мужчина, пострадавший во время сильного пожара в девятиэтажке в Нижнем Новгороде, находится в реанимации ожогового отделения, двое надышавшихся дымом детей выписаны домой, информирует министерство здравоохранения Нижегородской области.

Пожар произошел днем во вторник в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Фучика. По данным минздрава региона, на месте пожара за медицинской помощью обратились 8 человек, из них 3 детей. Трое пострадавших – мужчина с обширными ожогами в тяжелом состоянии и дети 11 месяцев и 14 лет с отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести – были госпитализированы.

“Мужчина, которого доставили в университетскую министерство здравоохранения Нижегородской областиПриволжского медуниверситета, в настоящее время находится в сознании в реанимации ожогового отделения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Двое детей после осмотра и оказания медицинской помощи в Нижегородской областной детской клинической больницы были отпущены домой в удовлетворительном состоянии”, – говорится в сообщении нижегородского минздрава.

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