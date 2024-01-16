В Нижнем Новгороде 10 человек пострадали при прорыве трубы с горячей водой

В центре Нижнего Новгорода во вторник утром 10 человек, включая ребенка, пострадали при прорыве трубы с горячей водой на перекрестке улиц Славянской и Студеной, сообщили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ).«

"Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги двух-трех процентов поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ПИМУ.

В “Теплоэнерго” заявили, что планируют компенсировать пострадавшим затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать материальную помощь.

В компании отметили, что повреждение локализовано, идут ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей. Теплоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Радио Sputnik также писало, что Климовский специализированный патронный завод после аварии в котельной в Подмосковье будет национализирован.

Взято отсюда.