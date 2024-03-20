реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Нижнем Новгороде прохожий кинул кирпич в лобовое стекло пожарной машины

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Нижнем Новгороде прохожий кинул кирпич в лобовое стекло пожарной машины

В Нижнем Новгороде прохожий кинул кирпич в лобовое стекло пожарной машины, которая ехала на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, экипаж отправился тушить автомобиль, который был припаркован на стоянке у дома на Нижегородской улице. В пути неизвестный подошел к одному из пожарных автомобилей и бросил в него камень.

Спасатели сразу задержали хулигана и передали в руки полиции. Загоревшуюся машину в итоге потушили.

До этого стало известно, что в Карелии задержали 67-летнего водителя школьного автобуса, которого обвиняют в насилии над детьми.

Также сообщалось, что в Новой Москве девушка разгромила магазин и машину начальника, потому что он не ответил взаимностью на ее чувства. Владелец мясной лавки написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Югре мужчина месяц провел без сознания после отравления угарным газом в гараже.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
С рекордной скоростью распространяется смертельная болезнь

С рекордной скоростью распространяется смертельная болезнь

С начала 2024 года в Японии зарегистрировали почти 400 случаев…

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело…

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием…

“Прицельные обстрелы”. Шойгу рассказал о попытках Киева сорвать выборы в РФ

“Прицельные обстрелы”. Шойгу рассказал о попытках Киева сорвать выборы…

Киевский режим пытался террористическими методами сорвать голосование на выборах президента…

Плющенко заявил о важности присутствия российских спортсменов на Олимпиаде

Плющенко заявил о важности присутствия российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены должны ехать на летние Олимпийские игры в Париже,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp