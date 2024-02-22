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В Ноябрьске хотят запретить водителям огораживать муниципальные парковки

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В Ноябрьске хотят запретить водителям огораживать муниципальные парковки

В Ноябрьске депутаты городского парламента намерены принять закон, запрещающий водителям огораживать муниципальные парковки, пишет ИА “Север Пресс”.

Как рассказали в городской администрации, “зачастую горожане пишут на стоянках номера машин, загораживают проезд и не пускают на них других водителей”.«”Новые правила не распространяются на парковки на придомовой территории. Все придомовое имущество является собственностью жильцов. Муниципалитет не имеет права регламентировать их взаимоотношения”, – заявили изданию в администрации Ноябрьска.

Радио Sputnik сообщало, что парковка на улицах Москвы 23 и 24 февраля будет бесплатной.

Взято отсюда.

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