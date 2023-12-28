Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Ноябрьске штрафуют водителей за провоз елей без разрешения на вырубку

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Ноябрьске штрафуют водителей за провоз елей без разрешения на вырубку

В Ноябрьске полицейские и сотрудники лесхоза организовали предновогодний рейд в поисках “черных лесорубов”, сообщает Департамент природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе рейда на одной из трасс был остановлен автомобиль, в котором перевозили две двухметровые ели без разрешения на вырубку.«

"Теперь нарушителю придется заплатить 9,5 тысячи рублей. Это административный штраф плюс сумма нанесенного ущерба", – говорится в сообщении.

Рейды проводятся ежедневно и продлятся до 31 декабря, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также писало, что дайверы установили на дне Байкала елку и устроили возле нее вечеринку.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

29.12.2023

 Новости Алтай

Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне

29.12.2023

 Новости Алтай

Воткнули нож в спину: российские курицы стали хуже нести яйца — данные Росстата

29.12.2023

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix