В Ноябрьске штрафуют водителей за провоз елей без разрешения на вырубку

В Ноябрьске полицейские и сотрудники лесхоза организовали предновогодний рейд в поисках “черных лесорубов”, сообщает Департамент природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе рейда на одной из трасс был остановлен автомобиль, в котором перевозили две двухметровые ели без разрешения на вырубку.«

"Теперь нарушителю придется заплатить 9,5 тысячи рублей. Это административный штраф плюс сумма нанесенного ущерба", – говорится в сообщении.

Рейды проводятся ежедневно и продлятся до 31 декабря, добавляет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik также писало, что дайверы установили на дне Байкала елку и устроили возле нее вечеринку.

Взято отсюда.