реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В ноябрьском супермаркете возникли споры из-за пернатых “покупателей”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В ноябрьском супермаркете возникли споры из-за пернатых "покупателей"

В Ноябрьске воробьи поселились в одном из супермаркетов, тем самым спровоцировав споры среди местных жителей, сообщает портал “Ямал-Медиа”.

Одни отнеслись к таким “покупателям” с юмором, другие встревожились – куда смотрят ведомства, третьи предложили оставить все как есть, только внимательнее осматривать продукты перед покупкой.

Как пишет автор публикации, “воробышки не чирикают скромно под потолком, а уверенно восседают на коробках, прогуливаются по полкам и гадят прямо на продукты”.

Радио Sputnik также рассказало, какой выход нашли монахи Казанского монастыря, когда обитель заполонили кошки.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Бесплатные занятия по кинопроизводству пройдут в рамках выставки “Россия”

16.01.2024

 Новости

Собянин рассказал о внедрении роботов в учебные заведения Москвы

16.01.2024

 Новости

В Лабытнанги сова “выселила” воробьев из кормушки

16.01.2024

 Новости

В подмосковном Пушкине прооперировали юношу с “жабрами”

16.01.2024

 Новости

В Иркутской области зафиксировано землетрясение

16.01.2024

 Новости

На Кубани активизировались мошенники, навязывающие “лекарства” пенсионерам

16.01.2024

 Новости

В партии “Яблоко” раскрыли цель поездки Явлинского в ФРГ

16.01.2024

 Новости

В Мариуполе экстремисты финансировали ВСУ, сообщили в ФСБ по ДНР

16.01.2024

 Новости

В Лабытнанги начнут освобождать дворы от “автохлама”, пишут СМИ

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске