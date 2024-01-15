В ноябрьском супермаркете возникли споры из-за пернатых “покупателей”

В Ноябрьске воробьи поселились в одном из супермаркетов, тем самым спровоцировав споры среди местных жителей, сообщает портал “Ямал-Медиа”.

Одни отнеслись к таким “покупателям” с юмором, другие встревожились – куда смотрят ведомства, третьи предложили оставить все как есть, только внимательнее осматривать продукты перед покупкой.

Как пишет автор публикации, “воробышки не чирикают скромно под потолком, а уверенно восседают на коробках, прогуливаются по полкам и гадят прямо на продукты”.

Радио Sputnik также рассказало, какой выход нашли монахи Казанского монастыря, когда обитель заполонили кошки.

Взято отсюда.