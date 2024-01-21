реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В “Новатэке” назвали предварительную причину пожара на терминале

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В "Новатэке" назвали предварительную причину пожара на терминале

Пожар на терминале “Новатэка” в Усть-Луге в Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия, сообщили в компании.

В воскресенье утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар возник на терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге.

Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района проинформировали, что пожар на терминале “Новатэка” локализован, горит цистерна объемом 100 кубометров.«

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк – Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован", – приводит сообщение компании РИА Новости.

Уточняется, что специалисты предприятия, представители служб оперативного реагирования и сотрудники МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья. Пострадавших в результате инцидента нет.

В компании добавили, что сейчас технологический процесс на производстве приостановлен, образован оперативный штаб по ликвидации последствий. Позднее будет проведена оценка ущерба.

Радио Sputnik также рассказало подробности пожара на складе, охватившего площадь более двух тысяч квадратов.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Алтайском крае временно ограничат движение из-за военных колонн

22.01.2024

 Происшествия

Молодой человек в черном пропал по пути в Бийск

22.01.2024

 Происшествия

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

22.01.2024

 Происшествия

Шесть необычных развлечений и дешевые яйца. Что произошло в Алтайском крае 21 января

22.01.2024

 Интересное

Молодой человек в черном пропал по пути в Бийск

22.01.2024

 Интересное

В Бийске двоих детей выгнали из автобуса

22.01.2024

 Интересное

Шесть необычных развлечений и дешевые яйца. Что произошло в Алтайском крае 21 января

22.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайские спортсмены завоевали 24 медали на зимних играх «Большой Алтай»

22.01.2024

 Новости Барнаул

Останутся ли без воды владельцы участков в барнаульском СНТ «Декоратор»?

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске