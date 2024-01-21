В “Новатэке” назвали предварительную причину пожара на терминале

Пожар на терминале “Новатэка” в Усть-Луге в Ленинградской области, по предварительным данным, произошел из-за внешнего воздействия, сообщили в компании.

В воскресенье утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар возник на терминале компании “Новатэк” в Усть-Луге.

Позднее в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района проинформировали, что пожар на терминале “Новатэка” локализован, горит цистерна объемом 100 кубометров.«

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк – Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия… В настоящее время пожар локализован", – приводит сообщение компании РИА Новости.

Уточняется, что специалисты предприятия, представители служб оперативного реагирования и сотрудники МЧС контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья. Пострадавших в результате инцидента нет.

В компании добавили, что сейчас технологический процесс на производстве приостановлен, образован оперативный штаб по ликвидации последствий. Позднее будет проведена оценка ущерба.

Радио Sputnik также рассказало подробности пожара на складе, охватившего площадь более двух тысяч квадратов.

Взято отсюда.