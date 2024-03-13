В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Автомобиль полиции. Архивное фото

Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в ненадлежащих условиях – в большом количестве навоза, сообщает минсельхоз региона.

Видео, на котором теленок на ферме по шею утопает в навозе вместе с коровой, появилось в среду в группе “ЧП 53 Великий Новгород. Новости”. Подписчик утверждал, что в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и умирает. Природоохранная прокуратура области после этого организовала проверку. На КФХ “Большое Войново” выехали также представители минсельхоза региона, ветеринарии, полиция, СУСК региона, Россельхознадзор и местная администрация. Выяснилось, что на ферме в основном содержится крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации и ветстанции из-за нарушений неоднократно выезжали в коровник.

“Глава хозяйства игнорировала все замечания, нарушения на ферме не были устранены. Сегодня при обследовании фермы обнаружено большое количество неубранного навоза и жижы. С 6 марта транспортер для удаления навоза находится в неисправном состоянии… По итогам проверки будут приняты самые жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что хозяйке фермы грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Отмечается, что одна из самых острых проблем хозяйства – отсутствие постоянных работников. Минсельхоз области окажет ферме содействие в привлечении работников и обеспечении нормальных условий труда до принятия решения о дальнейшей судьбе хозяйства.

новости горняк

Взято отсюда

Источник