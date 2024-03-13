реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новгороде фермера будут судить за издевательство над коровами

Автомобиль полиции. Архивное фото

Новгородскому фермеру грозит уголовная ответственность за содержание коров в ненадлежащих условиях – в большом количестве навоза, сообщает минсельхоз региона.

Видео, на котором теленок на ферме по шею утопает в навозе вместе с коровой, появилось в среду в группе “ЧП 53 Великий Новгород. Новости”. Подписчик утверждал, что в деревне Осташево Мошенского округа скот заживо гниет и умирает. Природоохранная прокуратура области после этого организовала проверку. На КФХ “Большое Войново” выехали также представители минсельхоза региона, ветеринарии, полиция, СУСК региона, Россельхознадзор и местная администрация. Выяснилось, что на ферме в основном содержится крупный рогатый скот айрширской породы. В 2023 году представители администрации и ветстанции из-за нарушений неоднократно выезжали в коровник.

“Глава хозяйства игнорировала все замечания, нарушения на ферме не были устранены. Сегодня при обследовании фермы обнаружено большое количество неубранного навоза и жижы. С 6 марта транспортер для удаления навоза находится в неисправном состоянии… По итогам проверки будут приняты самые жесткие меры к виновным, вплоть до уголовной ответственности”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры области сообщает, что хозяйке фермы грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.

Отмечается, что одна из самых острых проблем хозяйства – отсутствие постоянных работников. Минсельхоз области окажет ферме содействие в привлечении работников и обеспечении нормальных условий труда до принятия решения о дальнейшей судьбе хозяйства.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В России будут новые, «честные» налоги: главные новости 13…

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в…

«Авто.ру» назвал четыре частых поломки, которые случаются у китайских автомобилей…

Владельцы китайских автомобилей в России зимой чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы,…

Госдума приняла закон об аренде квартир только при наличии в них…

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому сдача…

arXiv: пыль от орбитальных аппаратов может вдвое ослабить магнитосферу…

Массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозу для ее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp