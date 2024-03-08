В Новгородской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Последствия пожара в частном доме в Новгородской области. 8 марта 2024

Три человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по регион в телеграм-канале.

По предварительным данным, в пятницу около 6 утра загорелся жилой дом в деревне Каменка Крестецкого района. На место прибыли три пожарных расчёта. В 8.40 пожар был ликвидирован. В доме сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины. «”В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара… Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования”, – говорится в сообщении.

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