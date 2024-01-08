В Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей, есть жертвы

На трассе М-11 в Новгородской области столкнулись около 50 автомобилей, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.«”На М-11 “Нева” (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами”, – написал Никитин в Telegram-канале.

По данным пресс-службы ГИБДД региона, в результате аварии погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП.«”Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, в том числе в зимний период. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

В понедельник вечером радио Sputnik писало, что на Ставрополье семь человек погибли при столкновении маршрутки с КАМАЗом.

Взято отсюда.