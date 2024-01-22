В новгородском поселке кот вернулся с прогулки домой с отрезанными ушами

Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области

Домашний кот вернулся с прогулки с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области, участковый выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Хозяйка рассказала в группе в “ВКонтакте” “ПАРФИНО Оnline”, что с прогулки кот пришел покалеченным. Увидев ровные срезы, женщина предположила, что это дел рук живодеров. Кот, вернувшийся домой с отрезанными ушами в поселке Парфино Новгородской области

Как уточнили РИА Новости в полиции, о происшествии они узнали из соцсетей и наведались к хозяйке. Она рассказала, что кот ласковый, с ошейником, далеко от дома не гуляет. «”По месту жительства (в частный сектор) выехал участковый уполномоченный полиции, принял заявление от хозяйки пострадавшего кота, опросил соседей. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются”, – сообщили в полиции, добавив, что ждут заключение ветеринара.

Горняк22

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