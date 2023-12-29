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В Новом Уренгое массово избавляются от старой мебели перед Новым годом

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В Новом Уренгое массово избавляются от старой мебели перед Новым годом

Жители Нового Уренгоя массово спешат избавиться от старой мебели перед Новым годом, рассказал региональный оператор ЯНАО “Инновационные технологии”.«”В этом самосвале крупногабаритный мусор, собранный вчера только лишь у трех подъездов одного жилого дома в Новом Уренгое”, – прокомментировал оператор опубликованный снимок с нагруженным диванами и столами грузовиком.

Сообщается, что уборщики мусора в округе уже перешли на усиленный режим работы, который сохранится до конца праздничных дней.

Вывозом отходов на Ямале занимается 21 компания-перевозчик, в распоряжении которой 125 мусоровозов и 78 самосвалов, добавляет ИА “Север-Пресс”.

В эфире радио Sputnik маркетолог дал прогноз, какие товары подешевеют в России в январе.

Взято отсюда.

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