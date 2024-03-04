В Новом Уренгое прошли состязания юных автогонщиков

В Новом Уренгое завершилось первенство Ямала по автомобильному спорту, сообщает Департамент физкультуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В гонках участвовали 16 ребят в возрасте от девяти до 15 лет из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя, говорится в сообщении.

В возрастной категории до 11 лет победил новоуренгоец Кирилл Башкиров, в категории до 15 лет – надымчанин Михаил Олейник, уточняет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik сообщало, что машина одного из участников автогонки в Карелии врезалась в толпу.

Взято отсюда.