реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Новом Уренгое прошли состязания юных автогонщиков

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Новом Уренгое прошли состязания юных автогонщиков

В Новом Уренгое завершилось первенство Ямала по автомобильному спорту, сообщает Департамент физкультуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа.

В гонках участвовали 16 ребят в возрасте от девяти до 15 лет из Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя, говорится в сообщении.

В возрастной категории до 11 лет победил новоуренгоец Кирилл Башкиров, в категории до 15 лет – надымчанин Михаил Олейник, уточняет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik сообщало, что машина одного из участников автогонки в Карелии врезалась в толпу.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Российская система ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29

Силы ПВО сбили в Николаевской области истребитель МиГ-29 украинской армии,…

Узнать больше
Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении около…

Узнать больше
Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

Источник: в ЕС пока не договорились об использовании доходов от активов РФ

В Совете ЕС до сих пор не пришли к единому…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp