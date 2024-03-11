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В Новом Уренгое рассказали о гастрономических итогах Дня оленевода

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В Новом Уренгое рассказали о гастрономических итогах Дня оленевода

В Новом Уренгое на День оленевода съели почти тонну мяса и выпили более 400 литров горячих напитков, рассказал глава города Андрей Воронов.«

"Продано 2,3 тонны рыбы, 1,3 тонны мяса, тонна северных ягод, съедено около тонны шашлыка и 100 кг плова, выпито более 400 литров горячих напитков", – отмечается в публикации главы Нового Уренгоя.

Всего в празднике приняли участие более 50 тысяч человек. Ассортимент для праздничной торговли представили 60 предприятий из городов ЯНАО и других регионов. А настроение для гостей Дня оленевода создавали 50 артистов из 12 городов и районов округа, добавляет ИА “Север-Пресс”.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве стартовал фестиваль “Московская Масленица”.

Взято отсюда.

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