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В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции

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В Новороссийске мужчина напал на полицейских в здании консульства Греции

Сотрудник полиции. Архивное фото

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с ножом на сотрудников полиции в здании, где расположено генеральное консульство Греческой Республики в Новороссийске. «”Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ)”, – сообщили в СУСК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 16 января сотрудники полиции охраняли территорию объекта в Новороссийске, расположенного на улице Мира, когда туда проник 37-летний мужчина. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о здании, на втором этаже которого находится консульство Греческой Республики. Охранник остановил подозреваемого еще на первом этаже, поскольку мужчина был в “невменяемом состоянии”.

В Следственном комитете добавляют, что полицейские вывели мужчину за пределы территории, однако он снова перелез через забор и начал угрожать сотрудникам ножом. На требования полицейских бросить нож мужчина не реагировал. Его действия были пресечены.

Отмечается, что по ходатайству следователя подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

город Горняк
Взято отсюда
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