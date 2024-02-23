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В Новосибирске пенсионер рассказал, что собирает с протекающего потолка от 70 до 100 литров в день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам жителя дома на улице Орджоникидзе, крыша с потолка периодически капает вода уже 30 лет. Пожилой мужчина предполагает, что проблема кроется в неправильном ремонте кровли.

В последний раз протечка началась 5 января, но коммунальщики проблему не решили.

«Дежурить приходится, вставать по три-четыре раза, чтобы выливать из посуды накопившуюся воду», — рассказал возмущенный житель.

После обращения сибиряка в Народный фронт, областной СК начал проверку.

Ранее жители многоквартирного дома в центре Москвы пожаловались на годами протекающую крышу, черную плесень в квартирах и крыс.

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