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В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером

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В Новосибирске проверяют информацию об избиении ребенка тренером

Машина прокуратуры. Архивное фото

Прокуратура и следователи СК в Новосибирске организовали проверку информации о том, что тренер в военно-спортивном центре якобы избил десятилетнего мальчика, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее мама ребенка в паблике “АСТ-44” соцсети “ВКонтакте” заявила, что из-за проблем с дисциплиной отдала своего сына в местный военно-спортивный центр “Альфа”, откуда после одного из полевых сборов забрала его с разбитой головой. Мальчик рассказал ей, что тренер бил его палкой за невыполнение приказов.

“Прокуратурой Железнодорожного района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений десятилетнему ребенку в ходе занятий в военно-спортивном центре “Альфа”. В ходе проверки будет дана оценка работе детского центра, действиям тренера”, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По факту возможного совершения противоправных действий в отношении ребенка уголовно-процессуальную проверку также организовали следователи управления СК РФ по Новосибирской области.

Горняк22
Взято отсюда
Источник

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