В Новосибирске ребенок двое суток просидел в квартире без еды

Человек заходит в здание Следственного комитета РФ . Архивное фото

Восьмилетний ребенок в Новосибирске двое суток просидел в запертой квартире один без еды, проводится доследственная проверка, сообщают спасательная служба и СУСК по Новосибирской области. «”На телефон оперативного дежурного МАСС (муниципальной аварийно-спасательной службы – ред.) поступила информация о том, что по улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает. Спасатели МАСС при помощи альпснаряжения проникли в квартиру, где находился ребенок 2015 года рождения. Ребенку была оказана психологическая помощь”, – сообщает МАСС.

По факту произошедшего следователи СК организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. «”В ходе проверки было установлено, что 29 февраля 2024 года мать оставила ребенка в одной из квартир в Советском районе города Новосибирска без присмотра и пищи. В настоящий момент ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье”, – говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

Свою проверку организации работы органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия и предупреждению нарушения прав несовершеннолетних организовала и прокуратура.

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