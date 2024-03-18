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В Новосибирской области сообщили об отражении массовых атак хакеров

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В Новосибирской области сообщили об отражении массовых атак хакеров

В дни выборов в Новосибирской области были отражены массовые атаки хакеров на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования, сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.«”За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта, – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру, и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено”, – цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на совещании в правительстве области губернатор региона Андрей Травников попросил министра прокомментировать заявления неких украинских информационных ресурсов о якобы успешных атаках хакеров на новосибирские информационные системы.«”Информационные системы все работают в штатном режиме”, – подчеркнул Цукарь.

Ранее радио Sputnik сообщало о кибератаках на порталы ЦИК.

Взято отсюда.

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