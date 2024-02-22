Глава ОВА Кипер: в Одессе произошел пожар на объекте инфраструктуры
В Одессе произошел пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
Он рассказал, что есть пострадавшие, их точное число пока неизвестно. Кипер добавил, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось о мощных взрывах в Одессе. В городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).
Взято
отсюда
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