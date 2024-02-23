Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить олимпийской команде России принять участие в летних Играх 2024 года в Париже.

ОКР считает, что данное решение носит откровенно дискриминационный характер.

«Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, достигла в преддверии Игр невиданных масштабов», — говорится в пресс-релизе.

2 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

28 февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине. С тех пор они принимают участие только во внутренних турнирах.

Ранее сообщалось, что чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины завершили карьеру.

Зимние виды спорта Олимпиада 2020 Что думаешь? Комментарии