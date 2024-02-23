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В Омане анонсировали реставрацию более 200 сирийских реликвий совместно с РФ

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В Омане анонсировали реставрацию более 200 сирийских реликвий совместно с РФ

Специалисты из РФ и Омана в 2024 году приступят к реставрации более 200 древних реликвий, которые получили повреждения в ходе боевых действий на территории Сирии. Об этом рассказал генеральный секретарь оманского Национального музея Джамаль бен Хасан аль-Мусави, передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва и Маскат начали сотрудничать в данной сфере еще в 2019 году. С того момента специалисты из двух государств привели в порядок 207 поврежденных реликвий.

«В этом году мы примем вторую партию древних предметов из Сирии, она будет содержать 200–300 предметов», — добавил источник агентства.

По словам аль-Мусави, процесс реставрации продлится в течение двух лет.

12 февраля российский министр культуры Ольга Любимова сообщила, что в следующем году в Омане впервые пройдут мероприятия в рамках международного проекта «Русские сезоны». Решение было принято в преддверии 40-й годовщины с момента установления дипломатических отношений между РФ и Оманом, рассказала глава профильного ведомства.

Ранее в РФ зафиксировали увеличение туристического потока в Оман и Саудовскую Аравию.

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