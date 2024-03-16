В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Машина скорой помощи. Архивное фото
Две фуры и микроавтобус столкнулись в Омской области, количество жертв уточняется – пресс-служба областного УМВД
горняк
Взято отсюда
Источник
Машина скорой помощи. Архивное фото
Две фуры и микроавтобус столкнулись в Омской области, количество жертв уточняется – пресс-служба областного УМВД
горняк
Взято отсюда
Источник
Председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал…
Премьер-министр Литвы Арвидас Шимоните объяснила отставку министра обороны Ингриде Анушаускаса…
Лыжница Виктория Невьянцева допустила падение во время спринта на чемпионате России…
В Казахстане после скандального выпуска с многодетной матерью, пострадавшей от домашнего…