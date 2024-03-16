реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Омской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Машина скорой помощи. Архивное фото

Две фуры и микроавтобус столкнулись в Омской области, количество жертв уточняется – пресс-служба областного УМВД

горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Слуцкий проголосовал на выборах президента России на избирательном участке

Слуцкий проголосовал на выборах президента России на избирательном участке

Председатель партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий проголосовал…

Премьер Литвы Шимоните объяснила отставку главы МО Анушаускаса ускорением работы

Премьер Литвы Шимоните объяснила отставку главы МО Анушаускаса ускорением…

Премьер-министр Литвы Арвидас Шимоните объяснила отставку министра обороны Ингриде Анушаускаса…

Лыжница Невьянцева вновь попала в больницу после падения во время гонки

Лыжница Невьянцева вновь попала в больницу после падения во время…

Лыжница Виктория Невьянцева допустила падение во время спринта на чемпионате России…

В Казахстане закрыли ток-шоу после скандального эфира с жертвой домашнего насилия

В Казахстане закрыли ток-шоу после скандального эфира с жертвой домашнего насилия

В Казахстане после скандального выпуска с многодетной матерью, пострадавшей от домашнего…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp