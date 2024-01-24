В ОНК рассказали об условиях содержания Удальцова в СИЗО

Лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Арестованный лидер “Левого фронта” Сергей Удальцов содержится в карантинной камере московского СИЗО-7, жалоб на условия нет, рассказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Басманный суд Москвы 12 января арестовал Удальцова по делу об оправдании терроризма, защита обжаловала арест.

“Посетили с проверкой СИЗО-7, где содержится Сергей Удальцов. Пока он находится в карантинной двухместной камере, с соседом у него конфликтов нет, жалоб на условия содержания не поступало”, – сказал Мельников.

Удальцов, по словам ответственного секретаря ОНК Москвы, сообщил, что он получает письма и передачи.

“Сосед проходит фигурантом дела по статье 162 УК РФ (Разбой)”, – сказал правозащитник.

Мельников добавил, что в камере у Удальцова есть чайник, холодильник и телевизор, также ему доступны книги из библиотеки и ежедневные прогулки.

Удальцов – основатель общественного движения сторонников социализма “Левый фронт”. Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.

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