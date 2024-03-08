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В ООН заявили о беспокойстве из-за выборов в новых регионах России

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Помощник генсека ООН Хиари: выборы в новых регионах России вызывают беспокойство

В ООН заявили о беспокойстве из-за выборов в новых регионах России

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари выразил беспокойство из-за проведения выборов в вошедших в состав России регионах, передает ТАСС.

По его словам, предстоящие выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях вызывают «глубокое беспокойство».

Ранее стало известно, что жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут досрочно проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента в связи с военным положением. Уточняется, что избиркомы самостоятельно определят срок досрочных выборов.

Взято
отсюда

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