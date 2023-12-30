Массированный удар по объектам на Украине, нанесенный ВС РФ 29 декабря, стал одним из крупнейших с февраля 2022 года. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил помощник генерального секретаря организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, сообщает РИА Новости.

«Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха с февраля 2022 года», — сказал Хиари.

29 декабря Россия нанесла по Украине массированный воздушный удар, поразив множество целей на всей территории страны.

В тот же день генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Россия поразила одно из мощнейших предприятий Украины.

Комментируя произошедшее, военный эксперт Юрий Кнутов высказал мысль, что атака стала ответом на удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск».

Ранее в Киеве рассказали, что Россия выпустила ракеты по месту производства ракет и дронов ВСУ.

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