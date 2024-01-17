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В ОП предложили возродить службу санаторно-курортного лечения

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В ОП предложили возродить службу санаторно-курортного лечения

Модель работы службы санаторно-курортного лечения реализуема в России, и сейчас самое время заняться ее возрождением, считает член комиссии по здравоохранению Общественной палаты России, врач-хирург Муслим Муслимов.

По его мнению, в условиях развития внутреннего туризма возрождение санаторно-курортного лечения представляется естественным процессом.«

"Поэтому сам Бог велел, как говорится, через возрождение службы санаторно-курортного лечения возродить и идеологию комплексного подхода к контролю здоровья. И новая внедренная единая государственная информационная система в сфере здравоохранения дает эту возможность", – сказал в интервью телеканалу "360" председатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения.

Муслимов отметил, что санаторно-курортное лечение включает диспансеризацию, наблюдение пациента врачом-терапевтом непосредственно по месту жительства, выписку санаторно-курортной карты и другие нюансы.

Радио Sputnik также сообщало, что в Госдуме предложили ввести пожизненные санаторные льготы для бойцов СВО.

Взято отсюда.

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