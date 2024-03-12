В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах.«
"Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся. Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются", – заявил собеседник агентства.
Информацию об ударе подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
“Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность”, – написал Клычков в своем Telegram-канале.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
горняк
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