В Орле после атаки БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото

Один резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщили РИА Новости в экстренных службах.«

"Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся. Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются", – заявил собеседник агентства.

Информацию об ударе подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

“Друзья, в Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность”, – написал Клычков в своем Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

горняк

Взято отсюда

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