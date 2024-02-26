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В отдаленных районах Ямала ученые буду искать пластик в воде и воздухе

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В отдаленных районах Ямала ученые буду искать пластик в воде и воздухе

В Ямало-Ненецком автономном округе стартует экспедиция РАН по изучению микропластика, сообщает портал “Ямал-Медиа”.

Ученые в составе экспедиция РАН “Чистая Арктика – Восток – 77” посетят Уренгой и Гыданский полуостров, говорится в сообщении.

Специалисты хотят выяснить, увеличивается ли в воздухе углекислый газ, который накапливают болота.

Кроме того, ученых интересует, добрался ли пластик до отдаленных районов Ямала. С этой целью будут брать данные из воды и воздуха. Помогать экспертам в осуществлении мониторинга будут местные жители.

Радио Sputnik сообщало, какие пять проектов Ямала вошли в число лучших на Всероссийском эко-конкурсе.

Взято отсюда.

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