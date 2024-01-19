В отношении актера Руденко открыто уголовное дело

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков открыто в отношении актера театра и кино Анатолия Руденко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным столичного главка МВД РФ, накануне инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, “обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы”.

В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет “с порошкообразным веществом”, которое, как показала экспертиза, содержит “наркотическое средство мефедрон общим весом 0,57 грамма”.«”Задержанным является актер Анатолий Руденко. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков”, – сказал собеседник агентства.

Актеру может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Руденко известен по ролям в фильмах “Триггер”, “Дуэль”, “Проездной билет”, “Красная королева”, “Сердце не камень”, сериале “Две судьбы”.

Радио Sputnik сообщало, что в Петербурге месячный младенец умер из-за наркотика в молоке матери.

Взято отсюда.