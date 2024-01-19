реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В отношении актера Руденко открыто уголовное дело

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В отношении актера Руденко открыто уголовное дело

Уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков открыто в отношении актера театра и кино Анатолия Руденко, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным столичного главка МВД РФ, накануне инспекторы ДПС, остановив такси на улице Антонова-Овсеенко для проверки документов, “обратили внимание на пассажира, который вел себя подозрительно и неохотно отвечал на вопросы”.

В ходе личного досмотра у него был обнаружен пакет “с порошкообразным веществом”, которое, как показала экспертиза, содержит “наркотическое средство мефедрон общим весом 0,57 грамма”.«”Задержанным является актер Анатолий Руденко. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков”, – сказал собеседник агентства.

Актеру может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Руденко известен по ролям в фильмах “Триггер”, “Дуэль”, “Проездной билет”, “Красная королева”, “Сердце не камень”, сериале “Две судьбы”.

Радио Sputnik сообщало, что в Петербурге месячный младенец умер из-за наркотика в молоке матери.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Семейный форум “Родные – Любимые” пройдет на выставке “Россия”

19.01.2024

 Новости

ГД обратится к парламенту Франции из-за уничтожения наемников в Харькове

19.01.2024

 Новости

Кабмин продлил меры поддержки медработников, помогающих бойцам СВО

19.01.2024

 Новости

В отношении актера Руденко открыто уголовное дело

19.01.2024

 Мир

Десантники ВС РФ уничтожили группу ВСУшников в районе Артемовска

19.01.2024

 Мир

Генерал ВС РФ: система рубежей обороны повысила живучесть наших войск

19.01.2024

 Мир

“Я боюсь умереть”. Украинцы в ужасе от нового закона о мобилизации

19.01.2024

 Мир

ГД обратится к парламенту Франции из-за уничтожения наемников в Харькове

19.01.2024

 Мир

“Подтвержденные факты”. Политолог о французских наемниках на Украине

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске