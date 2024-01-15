В партии “Яблоко” раскрыли цель поездки Явлинского в ФРГ

Политик Григорий Явлинский отправился в Германию с целью пройти медицинское обследование, сообщили в пресс-службе партии “Яблоко”.

Уточняется, что он вернется в Москву в начале февраля.

Ранее СМИ сообщали, что основатель “Яблока” был замечен в аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, он садился на рейс в Стамбул.«

"Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву", – сообщили РИА Новости в партии.

Радио Sputnik также писало, что партия “Яблоко” назвала главную тему встречи президента РФ Владимира Путина и политика Григория Явлинского.

Взято отсюда.