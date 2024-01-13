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В Павловском районе Кубани из-за упавшего устройства перекрыли дорогу

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В Павловском районе Кубани из-за упавшего устройства перекрыли дорогу

Фрагменты неопознанного устройства нашли между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, в связи с этим перекрыли дорогу. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале, ссылаясь на администрацию Павловского района.

«Обнаружены фрагменты неустановленного устройства», — сказано в публикации.

По данным районной мэрии, в настоящее время сотрудники спецслужб и правоохранительных органов выясняют причины и детали случившегося.

Согласно информации главы Павловского района Романа Парахина, повреждений и пострадавших в результате инцидента нет, угроза для местных жителей отсутствует.

«Временно перекрыто движения по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская», — отмечается в сообщении.

Администрация призывает граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В сентябре московский парк «Зарядье» временно закрывали для посетителей в связи с информацией о неопознанном устройстве на его территории.

Ранее неизвестный беспилотник напал на Белгородскую область.

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