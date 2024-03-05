РИА Новости: Пентагон отрицает, что США используют истребители F-35 на Украине

В США ответили на вопрос об использовании истребителей F-35 на Украине. Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен сообщил, что американские истребители используются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Представитель Пентагона опроверг эту информацию. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не применяет эти самолеты на Украине.

США не используют F-35 на Украине

Какие данные раскрыл глава Минобороны Сингапура?

Министр обороны Сингапура выступил с речью в парламенте в конце февраля. Там он рассказывал о том, как используются F-35. Например, по его словам, американские и британские истребители «нанесли успешные удары» по позициям ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) на Ближнем Востоке.

Следом Нг Энг Хен указал, что США использовали свои истребители в зоне СВО. Конкретно, по словам сингапурского министра, F-35 искали объекты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российских военнослужащих.

Совсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации объектов зенитно-ракетных комплексов российских подразделений на Украине. Эта информация впоследствии передается странам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял, что западные истребители появятся в небе над республикой в 2024 году. Однако речь шла не о F-35, а о F-16. 1 марта спикер Вооруженным силам Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары наземным и воздушным целям.

В США опасаются передавать истребители ВСУ

Обозреватель National Interest (NI) Харрисон Касс выразил мнение, что американское руководство опасается передавать истребители F-35 ВСУ, поскольку в ходе боевых действий их непременно собьют и изучат.

Аналитик предположил, что США никогда не поставят истребители пятого поколения Украине. Кроме того, стоимость этих истребителей слишком высока, поэтому американские налогоплательщики выступят против отправки их на Украину, добавил журналист. По его словам, один такой самолет стоит в два раза дороже F-16 четвертого поколения.

В октябре 2023 года в США завершили серию испытаний истребителей пятого поколения F-35, которые позволят принять решение о начале серийного выпуска самолетов. Три версии самолета прошли 64 теста, которые включали отработку противовоздушной обороны (ПВО), защиты от крылатых ракет, завоевания превосходства в воздухе и уничтожения средств ПВО противника.

Взято

отсюда

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