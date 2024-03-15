В Пензе арестовали мужчину по делу о госизмене

Автомобиль полиции. Архивное фото

Ленинский районный суд Пензы арестовал местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщила пресс-служба судебной системы области в соцсети “ВКонтакте”.

“Сегодня Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения 57- летнему жителю Пензы, который задержан по подозрению в государственной измене – статья 275 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 29 суток, до 13 мая 2024 года”, – говорится в сообщении.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

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