Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
ГОРНЯК ЗМЕИНОГОРСК ВЕСЕЛОЯРСК

В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома

Место пожара в частном доме по улице Чаадаева в Пензе. 2 января 2024

Сотрудники Госавтоинспекции в Пензе разбудили и эвакуировали пять человек из охваченного огнем многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

В пресс-службе областного главка МЧС сообщили журналистам, что в ночь на вторник в Пензе на улице Чаадаева в трехквартирном деревянном доме сгорела кровля и выгорело внутри на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По данным МВД, около 3.00 мск во время несения службы двое полицейских Олег Егунов и Артем Оводов заметили густой дым со стороны жилого дома на улице Чаадаева.

“Олег Егунов направился оповестить жителей о случившемся и установить источник возгорания. Осмотрев территорию, он увидел, что сильное задымление исходит из-под крыши жилого многоквартирного дома. Сотрудник полиции стал стучать и звонить в двери дома, чтобы разбудить жителей и сообщить о пожаре. Через некоторое время ему это удалось… До приезда оперативных служб автоинспекторы организовали эвакуацию пяти человек, после чего стражи порядка посадили людей в автомобили, чтобы те не замерзли”, — говорится в сообщении главка МВД.

При этом второй полицейский вызвал на место происшествия сотрудников оперативно-спасательных служб и регулировал дорожное движение, обеспечивая беспрепятственное прохождение спецтранспорта к месту возгорания. “Благодаря оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Пензе удалось избежать человеческих жертв”, — подчеркивают в МВД.

горняк
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае на 2 и 3 января передали мокрый снег, метели и гололёд

02.01.2024

 Новости Алтай

В первый день нового года под Барнаулом произошло ДТП с пятью пострадавшими

02.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в новом году обнаружился дефицит снежных горок

02.01.2024

 Новости Алтай

Некоторые отряды ВСУ стали отказываться от выполнения боевых задач

02.01.2024

 Новости Алтай

Падала прошлогодняя крыша: в Бийске многоквартирный дом остался без кровли

02.01.2024

 Новости Алтай

В Белокурихе показали, на что потратили в 2023 году курортный сбор

02.01.2024

 Новости Алтай

В Свердловской области ребенок травмировал ягодицу на деревянной горке

02.01.2024

 Новости Алтай

Меньше людей, чем обычно: в Бийске 1 января состоялся “трезвый” забег

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix