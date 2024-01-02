В Пензе сотрудники ГИБДД спасли пятерых человек из горящего дома

Место пожара в частном доме по улице Чаадаева в Пензе. 2 января 2024

Сотрудники Госавтоинспекции в Пензе разбудили и эвакуировали пять человек из охваченного огнем многоквартирного дома, сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

В пресс-службе областного главка МЧС сообщили журналистам, что в ночь на вторник в Пензе на улице Чаадаева в трехквартирном деревянном доме сгорела кровля и выгорело внутри на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

По данным МВД, около 3.00 мск во время несения службы двое полицейских Олег Егунов и Артем Оводов заметили густой дым со стороны жилого дома на улице Чаадаева.

“Олег Егунов направился оповестить жителей о случившемся и установить источник возгорания. Осмотрев территорию, он увидел, что сильное задымление исходит из-под крыши жилого многоквартирного дома. Сотрудник полиции стал стучать и звонить в двери дома, чтобы разбудить жителей и сообщить о пожаре. Через некоторое время ему это удалось… До приезда оперативных служб автоинспекторы организовали эвакуацию пяти человек, после чего стражи порядка посадили людей в автомобили, чтобы те не замерзли”, — говорится в сообщении главка МВД.

При этом второй полицейский вызвал на место происшествия сотрудников оперативно-спасательных служб и регулировал дорожное движение, обеспечивая беспрепятственное прохождение спецтранспорта к месту возгорания. “Благодаря оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного батальона ГИБДД УМВД России по Пензе удалось избежать человеческих жертв”, — подчеркивают в МВД.

горняк

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