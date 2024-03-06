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В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

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В Перми женщина разбила дверь автобуса, в который не успела зайти

Салон автобуса. Архивное фото

Пассажирка в Перми не успела зайти в автобус и ударила по его двери, после этого рейс сняли с линии из-за разбитого стекла входной конструкции.

Ранее в Telegram-канале “ЧП Пермь. Новости” было опубликовано видео, на котором видны отъезжающий от остановки в микрорайоне Парковый в Перми автобус и приближающаяся к нему женщина с палками для скандинавской ходьбы. Она не успевает сесть в транспортное средство и ударяет палкой по дверям. Также в паблике размещено фото автобусной двери с разбитым стеклом (в отверстие свободно может пролезть человек) и обращение к запечатленной на видео пермячке с просьбой погасить причинённый ущерб, иначе владелец обратится в полицию.

“Вечером 5 марта на остановке “Проспект Парковый” был снят с линии автобус маршрута №67 в связи с повреждением стекла створки двери пассажиром”, – рассказали РИА Новости в департаменте транспорта Перми.

Собеседник пояснил, что после инцидента водитель высадил пассажиров, они продолжили путь на следующем автобусе.

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Взято отсюда
Источник

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