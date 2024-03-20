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В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы

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В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы

Вид на Пермь. Архивное фото

Юношу из Перми, который представлялся другом массового убийцы Тимура Бекмансурова и заявлял о планах устроить что-то похожее, суд наказал 50 часами работ, сообщает пермская служба судебных приставов. «”Молодой человек решил воспользоваться трагическими событиями в ПГНИУ и в интернет-переписке заявил собеседнику, что является другом стрелка и изложил план нападения на учебное заведение. В высказываниях пермяка нашли признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ “Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”, – говорится в релизе.

Ленинский районный суд посчитал, что запись призывала “к убийству на территории образовательного учреждения, провоцируя пользователей на деструктивные действия по отношению к окружающим”. Юноша во время разбирательства заявлял, что просто хотел пошутить и поднять свой рейтинг в социальной сети.

Его наказали 50 часами обязательных работ в ТОС “Гайва-3”. В ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о “работах по благоустройству и уборке территории”.

Утром 20 сентября 2021 года студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья на территории Пермского государственного университета, убив шесть человек и десятки покалечив (59 человек проходили потерпевшими по статье “Покушение на убийство”). Нападавшего обезвредил и задержал инспектор ДПС Константин Калинин. Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, он полностью признал вину.

новости Локтевский
Взято отсюда
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