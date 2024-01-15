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В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка

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В Перми после сообщений с угрозами в адрес школ и ТЦ началась проверка

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото

Проверка начата после появления информации об угрозах в адрес школ и торговых центров в Перми, также предприняты необходимые меры безопасности, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.

Уточняется, что поздно вечером 14 января в ведомство поступила информация об угрозах безопасности учащимся и сотрудникам школ, людям в торговых центрах в Перми.

Несколько местных СМИ также сообщили, что фото мужчины с оружием и картинка с угрозами в адрес ряда объектов в Перми распространялась в соцсетях и Telegram-каналах.

“По данному факту проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения”, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аналогичные провокационные сообщения были и в других регионах страны. По данным властей, все школы в Перми работают в штатном режиме.

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Взято отсюда
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