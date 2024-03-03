В Перми проверяют информацию об избиении несовершеннолетнего

Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото

Следователи начали проверку после появления данных об избиении подростками мальчика в пермском поселке Новые Ляды, сообщает региональный СКР.

По данным ведомства, в Интернете была опубликована информация об избиении группой несовершеннолетних 13-летнего мальчика в пермском поселке Новые Ляды в Свердловском районе города. Инцидент произошел 1 марта. «”В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту нанесения побоев несовершеннолетнему”, – говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что избили мальчика трое подростков, в результате у пострадавшего сотрясение и ушибы. Уточнялось, что напасть на него юноши, вероятно, решили из-за того, что он якобы кидал петарды им под ноги.

новости Алтайский

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