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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке

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В Перми спасли кошку, брошенную в завязанном пакете в электричке

Кошка, брошенная в электричке, попала в приют “Лапки-Царапки”

В Пермском крае сотрудники железнодорожной службы спасли кошку, которую бросили в завязанном пакете в вагоне “Ласточки”, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «

"Благодаря умелым и своевременным действиям <…> питомца спасли. Железнодорожники приняли решение назвать кошку Ласточкой в честь модели электропоезда, в которой ее оставил неизвестный. Теперь у нее новый дом и любящие хозяева", — говорится в заявлении.

По данным надзорного ведомства, сотрудники прокуратуры обратили внимание и отреагировали на публикацию в СМИ о том, что пассажир электрички бросил в завязанном пакете молодую кошку. Животное быстро спасли и отнесли в кассы вокзала Пермь-2.

Уточняется, что питомца сначала поместили в приют “Лапки-Царапки”, оттуда ее забрал к себе неравнодушный работник транспортной прокуратуры.

горняк
Взято отсюда
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