В Пермском крае 18-летняя девушка избила школьницу

Полицейский автомобиль. Архивное фото

Следователи возбудили дело после избиения девушкой школьницы в Березниках Пермского края, сообщает региональное управление СКР.

По данным ведомства, ночью 26 февраля на улице у одного из домов на улице Юбилейная в пермских Березниках 18-летняя девушка из хулиганских побуждений избила несовершеннолетнюю 2008 года рождения. «”В городе Березники Пермского края по факту причинения побоев несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)”, – говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале было опубликовано видео, на котором в темноте несколько молодых людей стоят вокруг девочки. Одна из девушек ее бьет. Снимающий происходящее на видео юноша обзывает “жертву”, просит продолжить издевательства.

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