В Пермском крае грузовик въехал в стену женского монастыря

Грузовик въехал в женский монастырь в пермском Кунгуре

Грузовик снес стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества в пермском Кунгуре, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили РИА Новости в краевой полиции.

В субботу, 6 января, на перекрестке улиц Гоголя и Красной столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль, в итоге грузовик снес часть расположенного поблизости бетонного забора женского монастыря и заехал на его территорию. В местных пабликах пользователи указывают, что КамАЗ далее врезался в здание с кельями.

“По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновение с КАМАЗом. От госпитализации все участники ДТП отказались”, – рассказали в полиции.

Иоанно-Предтеченский женский монастырь находится в Кунгуре по адресу улица Гоголя, 5. Он был основан в 1868 году (в начале XX века в нём проживало 350 монахинь и послушниц) и закрыт в 1921 году с национализацией построек и участков. Комплекс был восстановлен в 2000-х годах, до 2015 года в постройках религиозного учреждения находилась исправительная колония.

город Горняк

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