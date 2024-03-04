В Пермском крае локализовали пожар в исправительной колонии

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Пожар в исправительной колонии №37 в Пермском крае локализован на площади 1700 квадратных метров, пострадавших нет, учреждение работает штатно, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.

Ранее экстренные службы сообщили, что днем в понедельник загорелся швейный цех на территории исправительной колонии №37 в Чусовском районе Прикамья. Площадь пожара составляла порядка 1500 квадратных метров. «”На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме. Горение локализовано в 14.16 (12.16 мск). Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров”, – сообщили в ведомстве.

Тушением пожара занимаются около 30 человек и 11 единиц техники, это пожарные расчеты колоний и от МЧС.

“В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются”, – добавили в пермском управлении ФСИН.

Исправительная колония №37 находится в посёлке Половинка в Чусовском районе Пермского края. Учреждение рассчитано на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что объект имеет строгий режим и предназначен для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.

горняк

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