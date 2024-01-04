В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе Кукуштан – Чайковский в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным полиции, в среду, 3 января, на дороге Кукуштан – Чайковский автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с “легковушкой” ВАЗ. В результате водитель и пассажирка отечественного седана, а также пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. Мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулём Hyundai, и две девочки, сидевшие в салоне, получили травмы, их доставили в больницу. Кроме того, был госпитализирован несовершеннолетний пассажир ВАЗа.

“По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)”, – говорится в сообщении.

На фото с места ДТП видно, что оба автомобиля сильно деформированы: у ВАЗа полностью смята передняя часть корпуса, отсутствует лобовое стекло, нет двух пассажирских дверей, у иномарки искорежена левая сторона, выбиты стекла, поврежден передний бампер.

город Горняк

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