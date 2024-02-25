реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Пермском крае скончался народный артист России Владимир Гуляев

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Пермском крае скончался народный артист России Владимир Гуляев

На 93-м году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, театральный художник и театральный деятель, народный артист РСФСР Владимир Гуляев, сообщили в Коми-Пермяцком драматическом театре.«”Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела”, – говорится в заявлении на сайте учреждения культуры.

Прощание с артистом состоится во вторник, 27 февраля.

Владимир Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драмтеатре имени М. Горького, через 13 лет был назначен его главным режиссером.

Гуляев был членом Союза театральных деятелей России, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского и Национальной театральной премии “Золотая маска”.

В начале января радио Sputnik также сообщало о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Бийске произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Мухачева

В Бийске произошел пожар в квартире многоэтажного дома по ул. Мухачева

Возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии В Бийске произошел пожар…

Узнать больше
Армия России вошла в село Работино Запорожской области, сообщил Балицкий

Армия России вошла в село Работино Запорожской области, сообщил Балицкий

Российские военные в зоне проведения спецоперации Подразделения российской армии вошли…

Узнать больше
“Мы были бы счастливы”. Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

“Мы были бы счастливы”. Зеленский захотел поддержки со стороны Азербайджана

В Киеве хотели бы, чтобы Азербайджан поддержал украинскую “формулу мира”,…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp