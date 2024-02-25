В Пермском крае скончался народный артист России Владимир Гуляев

На 93-м году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, театральный художник и театральный деятель, народный артист РСФСР Владимир Гуляев, сообщили в Коми-Пермяцком драматическом театре.«”Дорогой Владимир Дмитриевич, спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела”, – говорится в заявлении на сайте учреждения культуры.

Прощание с артистом состоится во вторник, 27 февраля.

Владимир Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драмтеатре имени М. Горького, через 13 лет был назначен его главным режиссером.

Гуляев был членом Союза театральных деятелей России, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Станиславского и Национальной театральной премии “Золотая маска”.

В начале января радио Sputnik также сообщало о смерти народного артиста СССР Юрия Соломина.



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