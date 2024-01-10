Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Перу самолет повредил при аварийной посадке древние геоглифы Наска

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Перу самолет повредил при аварийной посадке древние геоглифы Наска

В результате аварийной посадки небольшого самолета в пустыне Наска три линии древних геоглифов, особо охраняемое культурное наследние, получили повреждения. Как пишет ТАСС, об этомсообщил директор Децентрализованного управления культуры департамента Ика Альберто Марторель Карреньо.

Чтобы понять масштаб повреждений был использован беспилотный летательный аппарат. Он установил, что пострадали три линии, пересекающие пампы, но все фигуры в целостности. Карреньо отметил, что полеты над объектом всемирного наследия требуют большой ответственности, и причины аварии должны быть расследованы.

После аварии авиакомпания-владелец Aero Fénix изначально собиралась разобрать самолет и вывезти его по частям, чтобы не причинять дополнительного ущерба ландшафту. Однако вместо этого ему заменили колеса и выкатили, оставив дополнительный 250-метровый след. Собственник аварийного самолета выплатил залог, гарантирующий проведение восстановительных работ на трех линиях.

Группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов в южной части Перу была открыта только в середине прошлого века и до сих пор вызывает много споров об их происхождении и назначении. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Перу, чтобы с высоты птичьего полета наблюдать за этими мистическими линиями. В 1994 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декабре 2023 года ученые обнаружили в провинции Наска 29 новых геоглифов, большинство из которых — это изображения кошачьих, а также антропоморфные фигуры.

Ранее ученые из Варшавского университета обнаружили захоронение древнего народа наска, жившего на южном побережье Перу в доиспанскую эпоху. В частности археологи нашли 22 человеческих тела, среди которых есть мумифицированный ребенок, принесенный в жертву.

Ранее британские ученые раскрыли личность Бэнкси.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

The Telegraph: Мбаппе хочет получать в «Реале» €75 млн в год

11.01.2024

 Новости

Shot: в Каменск-Шахтинском Ростовской области прозвучали взрывы и сработала ПВО

11.01.2024

 Новости

В Перу самолет повредил при аварийной посадке древние геоглифы Наска

11.01.2024

 Новости

Flydubai о Мамаеве: мы не можем раскрывать информацию о наших пассажирах

11.01.2024

 Новости

РИА Новости: Совбез ООН потребовал от хуситов прекратить нападения на суда

11.01.2024

 Новости

В Ивановской области загорелся ангар с неткаными материалами

11.01.2024

 Новости

На Кубани отстранили от работы врача ЦРБ, где привязали пожилого пациента

11.01.2024

 Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

11.01.2024

 Новости

В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix